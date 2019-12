Mann tötet Nachbarin mit Messer

Eine 37-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach (D) erstochen worden. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen betrat ein 38-jähriger Nachbar der Frau die Wohnung und stach aus unbekannten Gründen mehrfach auf sie ein. Die Frau wurde durch die Messerstiche getötet, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilten.