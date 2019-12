Lokalpolitikerin verbreitet rechte Verschwörungstheorien

Es geht um Äusserungen in einer patriotischen Chat-Gruppe mit insgesamt 56 Mitgliedern. Zu ihnen zählen Teilnehmer mit Pseudonymen wie «Völkerball 0815» oder «suum quique» («jedem das seine»), bei denen es sich um ­Nazi-Codierungen handelt. Dabei im Chat ist auch Tobias Steiger, Chef der rechtsextremen Pnos Basel und Sohn von Ursula Krieger. Sie selber politisiert in der Allschwiler Volkspartei (AVP), die 2018 aus der SVP von Allschwil hervorgegangen ist.

Das Basler Online-Medium «Bajour» hat in einem Artikel einige Aussagen von Krieger publik gemacht. Nach dem Attentat im deutschen Halle vom letzten Oktober, bei dem ein Rechts­extremer in einer Synagoge ein Massaker unter Juden anrichten wollte und zwei Passanten tötete, postete sie auf «Telegram»: «Das Ganze ist von mir aus ein Riesen-Schmierentheater … Garantiert kein einsamer Wolf etc. Das ist alles organisiert.» Krieger suggerierte, der israelische Geheimdienst habe das Attentat durchgeführt, um den Anschein einer rechtsextremen Bluttat auf Juden zu erwecken.

Chat-Eintrag von Ursula Krieger nach dem Attentat im deutschen Halle

An anderer Stelle behauptete Krieger, gemäss einem «vertraulichen Papier» habe der jüdische Investor George Soros vor den Schweizer Parlamentswahlen Politiker «mit bis zu 1,5 Millionen Wahlkampfgeldern» gekauft. Die Lokalpolitikerin verbreite «antisemitische Verschwörungstheorien», lautete das Fazit von «Bajour».

Ursula Krieger weist die Vorwürfe zurück: «Ich bin zwar patriotisch, aber eindeutig weder rechtsextrem noch antisemitisch», sagt sie zur BaZ. Auch mit der Pnos habe sie nichts am Hut. Sie akzeptiere zwar, dass die von ihr kolportierten Erklärungen als Teilhabe an Verschwörungstheorien bezeichnet werden können, so Krieger, aber manche Verschwörungstheorien seien ja vielleicht richtig. «Wenn man mir beweisen kann, dass das alles nicht stimmt, entschuldige ich mich und sage, dass ich etwas Falschem aufgesessen bin.» Sie fände es «total schade», wenn der Rummel um ihre Äusserungen ihrer Partei AVP im Wahlkampf für die Gemeindewahlen schade, ergänzt Ursula Krieger.

Roman Klauser, prägendes Mitglied der AVP und Allschwiler Gemeinderat, ist aufgebracht über die Vorwürfe an seine Parteikollegin: «Es ist himmeltraurig, wie Ursula Krieger nun diffamiert wird.» Sie sei in keiner Weise antisemitisch, das wisse er von den Kontakten zu ihr, sagt Klauser. Aber es gebe Personen, die Krieger gezielt fertigmachen wollten. Da habe jemand «all ­diese Dreckseiten» durchsucht, um etwas zu finden, mit dem man sie in die Pfanne hauen ­könne. Jetzt würden die Medien «instrumentalisiert». Er wisse, wer dahinterstehe, behauptet Klauser – ohne aber Namen zu nennen.