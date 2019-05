Literarische Kaffeemomente 

Abneigung gegen Entsorgung

Schräg gegenüber dem Shoppingcenter Gartenstadt in Münchenstein, eine Gehminute von der Tramhaltestelle entfernt, befindet sich das Geschäft. Das kleine, direkt angrenzende Buchcafé lädt zudem zum Verweilen ein und wird zu einem gemütlichen Begegnungsort. Die 57-jährige Frigerio, die in Basel als Lehrerin ­tätig ist, und ihr siebenköpfiges Frauenteam kümmern sich mit Hingabe und Sorgfalt um die treuen Leser. Sie lassen sich aber auch immer wieder Neues einfallen, um neue Kunden und Bücherfreunde für ihre Philosophie begeistern zu können.

Aus einer Abneigung gegen die Entsorgung von gut erhaltenen Büchern und einer grossen Begeisterung für Literatur im Allgemeinen entstand das Bedürfnis, eine Anlaufstelle anzubieten, bei welcher gebrauchte Bücher, CDs, DVDs und Schallplatten gratis abgegeben werden können. Diese werden dann im Laden zu günstigen Preisen weiterverkauft. Für die kleinen Leser ist mit einer grosszügigen Kinderecke ebenfalls gesorgt.

Schreib- und Sprachkurse

«Gerade in der heutigen Zeit von Internet, Streamingportalen wie Spotify und E-Readern ist es nicht einfach, eine Bücher- und Musikbörse zu führen und diese auch für jüngere Generationen attraktiv zu machen», sagt Frigerio. Dies ist eine Herausforderung, mit welcher sich auch das Team der Bücher- und Musikbörse in Münchenstein konfrontiert sieht. Um ein abwechslungsreiches Angebot zu schaffen, finden in den Räumlichkeiten auch regelmässig Vorträge, Schreibkurse, Kleidertauschpartys sowie Ausstellungen statt.

Darüber hinaus werden im Café täglich Sprachkurse angeboten, bei welchen sich Kleingruppen von fünf bis zehn Personen treffen, um sich auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch oder auch Arabisch über die verschiedensten Themen und Geschehnisse zu unterhalten. Für wenig Geld tauchen sie unter der Leitung einer Lehrperson in die Welt einer Fremdsprache ein. Oder sie festigen die bereits vorhandenen Sprachkenntnisse.

Frigerio verspricht allen Be­suchern, die am Wochenende vorbeischauen, nebst einer kulinarischen Überraschung und einem kleinen Flohmarkt auch eine Aktion, bei welcher man drei Artikel für den Preis von zwei kaufen kann.

Bücher- und Musikbörsemit Buchcafé Münchenstein, Emil-Frey-Strasse 159,4142 ­Münchenstein. GeöffnetMontag bis Freitag 10–18 Uhr und Samstag und Sonntag 10–17 Uhr. www.buecher-und-musikboerse.ch