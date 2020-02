Let’s Dance mit Feuer und Feinschliff

Sonnenstrahlen tanzen auf poliertem Autolack. Die Wagen werden von Männern in gelben Westen eingewiesen. Es herrscht Hochbetrieb auf dem Parkplatz der Sporthalle Stutz in Lausen. Gegen 500 junge Tänzerinnen und Tänzer – wobei die Tänzerinnen sichtlich überwiegen – aus Basel-Stadt und dem Baselbiet traten am Samstag an, um sich zu messen, in Gruppen, mit Choreografien, die in unzähligen Probestunden eingeübt und geschliffen wurden. Für diesen Tag nämlich, an dem der «School Dance Award 2020» ausgetragen wird, unter der Ägide der Schulämter beider Kantone. Dabei gibt es drei Kategorien: Primarstufe, Sek I und Sek II. Die fünf besten Gruppen werden am 21. März im Musical-Theater Basel auf der Bühne stehen, um sich mit tanzenden Teams aus anderen Kantonen zu messen.