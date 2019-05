Lastwagen verliert auf der Autobahn hunderte Bierflaschen

Der Sattelanhänger mit Planenaufbau war mit vollen Bierflaschen beladen, welche in Kisten auf der Ladefläche gestapelt waren. Der Fahrer des Sattelschleppers sollte diese Ladung einer Bierbrauerei in Rheinfelden liefern.

Er verliess daher um ca. 7 Uhr Morgens dei Autobahn über die Ausfahrt Rheinfelden Ost. In der engen Kurve sei die ungenügend gesicherte Ladung in Bewegung geraten. Die Plane habe dieser Belastung nachgegeben, wodurch zahlreiche Bierkisten vom Anhänger gefallen und zu Boden gegangen sind. Die verlorene Ladung wurde danach auf der Fahrbahn verstreut, wobei weit über 200 Bierflaschen zu Bruch gingen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.