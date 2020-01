Lärmgeplagte Allschwiler verlangen Tempo 30

Den Anwohnern der Parkallee und Spitzwaldstrasse in Allschwil reisst allmählich der Gedulds­faden. Sie sind täglich zuhohen Strassenlärm-Immissionen ausgesetzt und warten seit Jahren darauf, dass die Gemeinde die erforderlichen Massnahmen umsetzt. Massnahmen, die auf die Lärmschutzverordnung von 1987 zurückgehen und für die die Frist am 31. März 2018 abgelaufen ist. Nun prüfen die ­Anwohner laut einer Medienmitteilung der IG Parkhalle/Spitzwaldstrasse, eine Rechtsverweigerungsbeschwerde einzureichen. Mit einer solchen kann in der Regel nicht direkt eine Sanierung bewirkt, immerhin aber die kantonale Aufsichts­behörde dazu bewogen werden, die Gemeinde zu ermahnen.