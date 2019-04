Kollision bei Spurwechsel fordert zwei Verletzte

Bei einer Kollision von zwei Personenwagen auf der Autobahn A2 in Tenniken BL sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Dies teilte die Baselbieter Kantonspolizei am Samstag mit.

Zum Unfall kam es, als ein Autolenker beim Spurwechsel einen korrekt fahrenden Personenwagen übersehen hatte. Dabei drehte sich der angefahrene Personenwagen und prallte auf die Mittelleitplanke. Die beiden Insassen des korrekt fahrenden Autos wurden verletzt und mussten laut Polizeicommuniqué in ein Spital überführt werden.