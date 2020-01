Kloster, Wallfahrtsort, Kunstkleinod

Das Kloster Schöntal bei Langen­bruck ist nicht nur das älteste Kloster in Baselland und als solches mindestens ein halbes Jahrtausend älter als der Kanton. Es ist das einzige hochmittelalterliche Kloster im Baselbiet, was es zu einem von dessen wichtigsten Kulturerbestätten macht. So wichtig, dass nun ein 520 Seiten starkes Buch zur Geschichte des Komplexes erscheint.