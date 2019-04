Kind fährt mit Traktor durch Wohnquartier

Auf einem Traktor mit Güllefass ist ein Elfjähriger in Baden-Württemberg unterwegs gewesen. Am Mittwochnachmittag wurde der Junge bei Bad Säckingen von einer Polizeistreife angehalten, wie die Beamten am Donnerstag in Freiburg mitteilten. Das Kind begegnete gegen 15 Uhr auf einer öffentlichen Strasse in einem Wohngebiet der Polizeistreife, die ihn dann gestoppt haben.