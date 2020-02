Experten warnten vor Windgeschwindigkeiten, bei denen selbst Erwachsene Mühe haben, sich auf den Beinen zu halten. Die Deutsche Bahn kündigte bereits am Sonntag an, auf vielen Strecke vorsorglich den Betrieb einstellen zu wollen. Der Kanton Baselland verschickte noch in der Nacht auf Montag eine Information an die Adresse der Eltern via die Swissalert-App: Eltern können selber entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist, hiess es.

Kindergarten informiert auf Papier

Für einen anderen Kanal entschied sich die Schulleitung des Kindergartens und der Primarschule Dorneckberg: Sie druckte dieselbe Information am Montagmorgen ganz altmodisch auf Papier und verteilte sie an die Kinder im Schulhaus. Bei Schulschluss am Mittag hatte «Sabine» den Bezirk Dorneck bereits hinter sich gelassen.

Kinder wurden trotzdem keine vom Winde verweht. Auf dem Land sind Eltern glücklicherweise noch in der Lage, selbständig zu denken. Sie brachten die Kids ausnahmsweise mit dem Auto zur Schule. Ein bisschen Wind ist schliesslich kein Grund für sturmfrei.