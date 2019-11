Kantonale Abstimmung um 250 Meter Strasse

Das Referendum gegen die Langmattstrasse ergriffen hat ein lokales Komitee. Zuvor hatte der Landrat zwar das teure Generelle Projekt für die Strasse abgelehnt, den Richtplaneintrag aber gutgeheissen. Auch eine inzwischen von der Bau- und Umweltschutzdirektion vorgeschlagene abgespeckte Variante hat nichts an der Opposition geändert.

Die halbe Strasse steht schon

Bei der Langmattstrasse handelt es sich um eine Strasse auf Oberwiler Boden zur Querung des Talbodens. Eine erste Etappe der Langmattstrasse vom Dorf Richtung Talboden wurde schon 1983 eingeweiht. Doch seither scheiterten alle Bemühungen, die fehlenden 250 Meter bis auf die gegenüberliegende Talseite zu bauen, am mehrmaligen Widerstand der Gemeindeversammlung von Oberwil.

Jetzt hat der Kanton, wie von einer Landratsmehrheit gefordert, eingegriffen und mit dem Richtplaneintrag auch seinen Willen manifestiert, die Strasse innert fünf Jahren zu planen und zu bauen – wenn denn die Baselbieter Stimmberechtigten zustimmen. Die Langmattstrasse hätte den Vorteil, dass sie das Bahntrassee mit einer Unterführung quert, während die benachbarten Verbindungen durch eine Barriere beeinträchtigt sind.

Dass es den Gegnern gelingt, die Bevölkerung im ganzen Kanton zur Vereitelung des Projekts zu gewinnen, dürfte ihnen nicht ganz leicht fallen. Schon zwischen Oberwil und dem benachbarten Therwil sind die Befindlichkeiten unterschiedlich.

Die einzige Strasse zur Querung des Tals, die ohne einen Bahnübergang mit Barriere auskommt, befindet sich nämlich in Therwil. Die dortige Ringstrasse, eine einfache Gemeindestrasse, quert das Tramtrassee heute als einzige ohne Bahnschranke.

Ob allerdings der Bau einer neuen Strasse zur Talquerung tatsächlich die Verkehrssituation verbessern würde, ist unsicher. Die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion hielt in der Vorlage fest, dass auch mit einer neuen Strasse nur eine «geringe Verkehrsentlastung in den Zentren» zu erwarten sei und die Stausituation nur in den Spitzenstunden entschärft würde.

Nutzlos und zu teuer

Das Referendumskomitee bekämpft die Strasse nach eigenen Angaben, weil sie nutzlos sei, ­weder das Dorfzentrum von Oberwil noch jenes von Therwil entlaste, aber die Natur verbetoniere und ein wichtiges Naherholungsgebiet verschandle. Ausserdem meint das Komitee, die Strasse sei entweder zu teuer oder nehme in der günstigeren Form zu wenig Rücksicht auf den Fuss- und Veloverkehr und auf die Anwohner.