Kantonalbank erhöht Kopfgeld

Gleich zwei Mal wurde in diesem Jahr die Filiale der Baselbieter Kantonalbank in Oberdorf überfallen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Überfalle am 15. April sowie am 2. August von der gleichen Person verübt wurden.

Trotz der Veröffentlichung von Fahndungsbildern konnte die gesuchte Person bislang noch nicht identifiziert werden. Nun nehmen Staatsanwaltschaft und Polizei einen neuen Anlauf: Für Hinweise, die zur Festnahme der gesuchten Person führen, ist neu eine Belohnung von bis zu 25'000 Franken ausgesetzt.