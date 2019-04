Igel brutal totgeschlagen und aufgeschlitzt

Ein Igel ist in Reinach einen qualvollen Tod gestorben. Unbekannte haben das Tier am letzten Wochenende offenbar mit Steinen und Bierflaschen gequält und erschlagen. Dies schreibt 20 Minuten am Dienstag. Das Onlineportal beruft sich auf Aussagen von entsetzen Anwohnern. Das getötete Tier sei danach in einem Briefkasten entsorgt worden.