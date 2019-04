Hoher Sachschaden nach Brand auf Gartensitzplatz

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 05.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Therwil am Känelmattweg zu einem Brand auf dem Gartensitzplatz.

Die aufgebotene Feuerwehr, welche rasch vor Ort war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte diesen löschen. Es musste niemand der anderen Wohnungen evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen griffen auch auf das Wohnungsinnere über. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung entstand hoher Sachschaden an der Wohnung. Diese ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Spezialisten der Polizei.