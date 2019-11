Gruppenpraxis Paradies schliesst

Seit 1980 ist das mit hohen Bäumen umgebene Haus in Binningen ein Zentrum für Frauenheilkunde. Unter einem Dach widmen sich Allgemeinärztinnen mit Schwerpunkt Frauenheilkunde sowie Fachfrauen für Frauengesundheit einer ganzheitlichen Betreuung. So manches unterscheidet das Projekt von herkömmlichen Praxen: Auf Wunsch wird geduzt statt gesiezt. Unkomplizierte Vorsorgeuntersuchungen bei gesunden Frauen werden auf Betten statt auf gynäkologischen Untersuchungsstühlen durchgeführt. «Viele Frauen fühlen sich dabei weniger exponiert», meint Stoll. Ausserdem würde für alle Patientinnen und ihre Anliegen genügend Zeit eingeplant.

Revolutionäre Zeit

Entstanden ist die Idee während der Frauenbewegung in den Siebzigerjahren. «Damals gab es genau zwei Gynäkologinnen in ganz Basel», erinnert sich Stoll. «Das ganze medizinische System war sehr hierarchisch aufgebaut.» Es war eine Zeit, in der die Antibabypille neu war, es bei der Abtreibung noch keine Fristenlösung gab und das Frauenstimmrecht erst kürzlich eingeführt worden war. Für Stoll eine revolutionäre Zeit.

Eine kleine Gruppe engagierter Frauen, die allesamt im Gesundheitswesen arbeiteten, schloss sich zusammen und gründete die Praxis an der Binninger Paradiesstrasse. «Es war von Anfang an klar: Wir wollen gemeinschaftlich arbeiten. Wir wollen flache Strukturen statt Hierarchie», so Stoll. Das Ziel: Frauen auf ihrem Weg der selbstbestimmten Heilung ganzheitlich und individuell zu unterstützen. «Frausein ist keine Krankheit. Das war damals der Slogan.»

Die Zusammenarbeit mit Fachfrauen für Frauengesundheit war nicht immer von allen gern gesehen. So berichtet Stoll von einer ehemaligen Patientin, die eine Klage erhob, weil sie auch von einer Fachfrau und nicht nur von einer Ärztin betreut wurde. Die Kompetenzaufteilung in der Praxis wurde von den basellandschaftlichen Behörden aber als korrekt eingestuft und die Klage abgewiesen.

Gruppenpraxis als Lebenshaltung

Aufgebaut ist die Gruppenpraxis als selbstverwalteter Betrieb, sagt Stoll. «Wir organisieren uns basisdemokratisch.» Dies bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen stets im Gespräch miteinander stehen. Der offene Diskurs steht im Vordergrund. «Es ist bei uns üblich, dass wir unsere haushalterischen Aufgaben und die Geschäftsleitung gemeinsam wahrnehmen.» Diese Form der Geschäftsführung biete jedoch auch Boden für Konflikte und sei mit erheblichem Aufwand verbunden, so Stoll. Dies könnte zum Mangel an Gynäkologinnen beitragen: «Nach der heutzutage sehr langen Ausbildung sind Ärztinnen vielleicht weniger bereit, sich einem so aufwendigen Projekt anzuschliessen.» Sie fügt hinzu: «Für mich war die Arbeit in der Gruppenpraxis nie einfach ein Job. Es ist eine Lebenshaltung.» Dieses Engagement verlange von den Mitarbeiterinnen Idealismus und Begeisterung.