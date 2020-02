Grosseinsatz im Wohnquartier: Polizei dringt in Wohnung ein

Anwohner wurden offenbar aufgefordert in ihren Wohnungen zu bleiben, meldet Telebasel bezugnehmend auf Augenzeugen. «Wir durften nicht einmal auf den Balkon, um zu sehen, was los ist», zitiert der Sender eine Frau in dem Bericht auf der Webseite.

UPDATE: Bottmingen BL. Seit kurz vor 8.15 Uhr ist in Bottmingen an der Burggartenstrasse ein Polizeieinsatz in Gang. Das Gebiet ist grossräumig abgesperrt. Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung.Update folgt. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) February 20, 2020

Bewohner die ihre Häuser an der Burggartenstrasse dennoch verlassen, werden umgehend von der Polizei zur Seite genommen und befragt. Ihre Personalien werden aufgenommen. Selbst betagte Menschen mit Gehstöcken werden einer Kontrolle unterzogen.

Nach 10.30 Uhr ist die Polizei hinter Schutzschildern in eine Wohnung an der Burggartenstrasse gegenüber vom Schulhaus eingedrungen. Schüsse sind keine gefallen. Gegen 11 Uhr kam der Vierertrupp wieder aus dem Gebäude.

An der Strasse befindet sich ein Schulhauses. Für die Kinder bestehe jedoch keine Gefahr, teilt die Polizei mit. Der Unterricht laufe normal weiter. «Die Sicherheit ist sowohl für alle die sich in der Schule befinden sowie auch für die Anwohner gewährleistet», heisst es in einer Mitteilung der Behörden.

Polizeieinsatz Bottmingen, Nähe Schulhaus Burggarten. Schule nicht betroffen, keine Gefahr für Schüler. Unterricht läuft weiter. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) February 20, 2020

Vor Ort haben sich mittlerweile aber mehrere besorgte Eltern eingefunden. Ihnen wird gesagt, dass die Kinder das Schulgebäude bei Schulschluss am Mittag nicht zur Burggartenstrasse hin verlassen dürfen. Den Eltern wird gesagt, sie könnten die Kinder am Mittag auf der anderen Seite abholen. Zwischen dem Weiherschloss Bottmingen und dem Schulhaus hat die Polizei einen Posten für besorgte Eltern eingerichtet. Diesen wird nicht viel mehr gesagt, als dass ihrem Kind keine Gefahr droht.

Der Grund für den Einsatz ist derzeit noch immer unbekannt.

(Update folgt)