Glatteis statt Kunstrasen

Eine tiefe Verbundenheit

Weniger gut lief es dem ehemaligen Sportchef des FC Basel im gegnerischen Team. Zwar durfte auch Marco Streller einmal einnetzen, nur löste sich zu diesem Zeitpunkt sämtliche Gegenwehr in eine Art Wohlgefallen auf. Er blieb ehrlich. Gegenüber Moderatorin Seraina Degen äusserte er: «Man sieht, dass ich das nicht gewohnt bin.» Er schaue sich Eishockey gerne an, spiele aber nie. Kurz darauf fand Degen sogar heraus, was Streller mit Sissach verbindet. «Früher war ich gelegentlich im CH (eine Disco, Anm. d. Red.)», nährte Marco Streller das Klischee.

Viel zum Gelingen trug einer bei, den die Fans Hockeygott nennen. Kevin Schläpfer zog die Fäden, damit am Sonntag das Spiel zwischen den ZSC Lions und dem HC Davos stattfinden konnte, am Samstag das Promispiel. «Ich bin mit Sissach verbunden», begründet er seinen Einsatz, «ich wohnte immer hier, schaute mir die Spiele an, meine Kinder lernten auf dieser Kunsti Schlittschuhlaufen, und ich habe den Kontakt nie verloren, egal wo in der Schweiz ich arbeitete.»

Team Grün – Team Weiss 8:7 (7:7) n. P.

600 Zuschauer.

SR Vögtlin, Engler/Wüthrich.

Tore:5. Kamber (Scheidegger) 1:0. 8. Huggel (Scheidegger) 2:0. 9. Sutter (Rötheli, Melichar) 2:1. 12. Huggel (Schwarz) 3:1. 13. Campbell (Rötheli) 3:2. 14. Lötscher 3:3. 14. Hürlimann 3:4. 16. Rüedi 4:4. 25. Streller 4:5. 25. Rötheli (Hürlimann) 4:6. 27. Steiner (Kamber) 5:6. 37. Hürlimann (Hunziker) 5:7. 38. Kamber (Steiner) 6:7. 39. Grieder (Di Biase) 7:7.

Penaltys:3:2 für Grün. Für Grün trafen Huggel, Gislimberti und Stecher. Für Weiss trafen Maurer und Rötheli.

Team Grün:Mathis; Di Biase, Scheidegger; Grieder, Rüedi; Steiner, Kamber, Gislimberti; Huggel, Schwarz, Stecher; Burgherr, Herzog.

Team Weiss: Eichmann; Sutter, Melichar; Hunziker, Maurer; Käser, Campbell, Hürlimann; Lötscher, Rötheli, Streller; Frank.