Gemeindepräsidentin verteidigt Verzicht auf Ersatzwahl

Schelte von der SP

Beinahe wäre auch der Verkauf des Sturzenegger-Areals an die Bürgergemeinde noch zum Thema geworden. In einer dringlichen Inter­pellation warf die EVP/Grüne/GLP-Fraktion die Frage auf, ob der Verkauf womöglich zu einem Betrag unter den aktuellen Landpreisen erfolgen könnte. Im Budget 2020 ist der Erlös mit 8,7 Millionen Franken veranschlagt. Es stehe eine Differenz von bis zu zwei Millionen Franken im Raum, so der Grünliberale Jérôme Mollat. Das für eine sofortige Behandlung nötige Zwei­drittelmehr kam nicht ­zustande.

Drei Wochen nach dem Rücktritt von Thomas Pfaff (SP) aus der Exekutive verteidigte Gemeinde­präsidentin Nicole Nüssli den Entscheid des Gemeinderats, auf eine Ersatzwahl zu verzichten und die Vakanz mit Stellvertretungslösungen zu überbrücken. Dafür gab es Schelte von der SP, die mit einem Kandidaten bereitgestanden wäre.

Weil es sich um eine Majorzwahl handle, müssten alle eine reelle Chance haben, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, gab Nüssli zu bedenken. Dafür sei die Zeit bis zum nächsten ordentlichen Abstimmungstermin am 24. November zu knapp. Bei einer Wahl an einem separaten Termin sei mit einer so geringen Beteiligung zu rechnen, dass das Risiko einer ­Zufallswahl bestehe. Und eine Ersatzwahl am Termin der Gesamterneuerungswahl im ­Februar 2020 erachte der ­Gemeinderat als nicht ideal.