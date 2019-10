Garage eines Einfamilienhauses brennt

Am Donnerstagmorgen brannte am Niklauskonradweg in Dornach die Garage eines Einfamilienhauses, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die Feuerwehr Dornach war rasch vor Ort und bekämpfte den Brand mit 30 Leuten. Sie rettete zudem ein Hund, der in die Tierklinik gebracht werden musste.