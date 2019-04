Für einmal Filmstar sein

Selber machen war an diesem Movie-Camp Trumpf. Die Jugendlichen lernten das Filmemachen von der Pike auf. Ziel war es, jeweils in einer Gruppe von fünf bis neun Personen einen Kurzfilm zu realisieren. Anfang der Woche musste in der Gruppe der Inhalt des Films abgesteckt werden, um anschliessend ein passendes Drehbuch zu schreiben. Mitte der Woche galt es, Drehorte zu finden und die Sequenzen zu filmen. Am Donnerstag und Freitag standen das Schneiden und das Vertonen der Kurzfilme auf dem Programm.

«Da wollte ich auch hin»

«Meine Schwester war letztes Jahr schon dabei», erzählt Chiara. «Sie hat es cool gefunden, und darum wollte ich auch hin.» Es ist Mittwoch, und nun steht Chiara als Schauspielerin im Einsatz. «Das eigentliche Filmen macht am meisten Spass.» In ihrer Gruppe ist auch Anna-Sophie. Sie verrät ansatzweise, welchen Inhalt ihr Kurzfilm haben soll: «Ein alter, verwitweter Mann hat ein Handy und denkt, dass sich seine verstorbene Frau über das Gerät bemerkbar macht. Doch dann fällt ihm das Handy aus der Hand und ist kaputt.»

Danny, der ebenfalls zur Gruppe gehört, ist mit der Vertonung der gedrehten Sequenzen befasst. «Ich habe am liebsten mit dem Sound zu tun.» Die Gruppe wird betreut durch Steve Davonas, der über eine Schauspielerausbildung verfügt. «Ich schaue, dass alle Szenen gedreht werden, und versuche, den Überblick zu behalten.»

Nils gehört zu einer anderen Gruppe und fungiert dort als Kameramann. «Wenn man es einmal kapiert hat, ist das Filmen eigentlich ganz einfach», sagt er. Grundsätzlich habe er es gern, viele Leute um sich zu haben und Neues auszuprobieren, so Nils. «Das ist besser, als Playstation zu spielen.» Im Film seiner Gruppe geht es um Mobbing an der Schule. Chantal hat in diesem Projekt eine Schülerin zu spielen, die gemobbt wird. Die Schauspielerei und das Zusammensein mit neuen Freunden machten ihr Spass, sagt sie. Daniel gehört auch zur Gruppe und fungiert als Direktor. Er müsse unter anderem sagen, wo die Kamera zu stehen komme, und habe dem Team Ideen zu liefern. Die Funktion bedinge, dass er ziemlich selbstbewusst auftrete.

In einer anderen Gruppe wirkt Charlotte als Regisseurin. «Man muss mit einer klaren Vision des fertigen Produktes kommen, hinter der Filmidee stehen und eindeutige Anweisungen geben», umschreibt sie ihre Aufgabe. Sie sei schon zum dritten Mal beim Movie-Camp dabei. Im Film dieser Gruppe gibt es eine tote Person an einer Party. Die Zuschauer erfahren dann in Flashbacks, was genau zum Tod geführt hat. Zur Gruppe gehört auch Luca, der schon zum vierten Mal mitmacht. Er ist in seiner Gruppe der Kameramann. «Die Kameraführung macht am meisten Spass», ist sein Fazit.