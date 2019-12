Früh übt sich, wer einst im Labor forschen will

Vairavan hat für den Vorgang eine stichhaltige Erklärung. «Durch die Natron-Tabletten im Essig entwickelte sich Kohlenstoffdioxid, das über den Schlauch die Färbung des Blaukraut-­Wassers verursachte.» Es war spürbar: Die Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse in Ettingen wissen bereits bestens Bescheid. Seit den Sommerferien lernen sie spielerisch mit Versuchen den Umgang mit Naturwissenschaften. Insbesondere die Versuchs­reihe «Allerlei Zucker» hat es Vairavan angetan. Dabei hat die Klasse vier verschiedene Zuckerarten unter anderem mit dem Mund und der Lupe untersucht. «Das war lecker», schmunzelt auch der zehnjährige Berken.

Wie bei Vairavan und Mike war auch in der Gruppe von Berken die Aufregung über die Verfärbungen der Flüssigkeiten gross. Damit alles funktioniert und ein Schritt dem anderen folgen kann, mussten die Kinder eng miteinander zusammenarbeiten. Das hat das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse gestärkt, ist Lehrerin Doris Neumann überzeugt. «Wie in ­jedem Fach ist das Vermitteln von Lerninhalten auch im Bereich ­Naturwissenschaften über spielerische Art und Weise einfacher.»

Angebot der BASF

Die Unterrichtsidee kommt von der Firma BASF, die in Zusammenarbeit mit dem Kanton ­Basel-Stadt seit 2013 Lehrpersonen Trainings für das spielerische Erfahren von Naturwissenschaften und entsprechende Unterrichtsmaterialien anbietet. Die Ettinger Lehrerinnen Doris Neumann und Barbara Meier-Koller haben das Angebot dankbar angenommen.

Die Kinder sollen damit auf positive Art und Weise erste ­Erfahrungen mit dem Thema sammeln, erklärt Franz Kuntz, Mitglied der Kommunikationsabteilung der BASF. «Uns ist bewusst, dass Naturwissenschaften nicht bei allen Kindern und Jugendlichen auf Anhieb beliebt sind. Wir wollen mit dieser Unterrichtsidee den Kindern die Möglichkeit bieten, in einfachen Versuchen mit Naturwissenschaften in ­Berührung zu kommen und so dafür ein Gefühl zu entwickeln.»

Die BASF hofft, dass die Kinder dank dieser frühen Erfahrung später einmal den Weg in die chemische Industrie einschlagen. Doris Neumann ist nach einem Semester von der Idee überzeugt.