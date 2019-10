Feuer bricht im Keller eines Einfamilienhauses aus

Im Keller eines Einfamilienhauses in Lupsingen brach am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, Feuer aus. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, war bereits Rauch zu sehen. Obwohl es der Feuerwehr rasch gelungen sei, den Brand zu löschen, habe das Gebäude erheblichen Schaden davon getragen, teilt die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mit.