Familie sollte enteignet werden

Jahrelanger Rechtsstreit

Wenn die Parzelle von Roland Iff höher eingeschätzt werden müsse, so stiegen automatisch die Ansprüche auf eine Partei­enentschädigung, wenn es zu einem Entschädigungsanspruch komme, erklärte das Appellationsgericht. Und ein solcher sei hier gegeben, wenn auch nicht ganz in der von Iff geforderten Höhe.

Die Gemeinde Bettingen muss Iff 20120 Franken plus 8 Prozent Mehrwertsteuer aus der Kasse bezahlen. Die Gemeinde hat zusätzlich noch die Anwaltskosten für Albietz zu berappen. Die Verfahrenskosten erliess das Gericht dem Bauernhausbesitzer.

Enteignungsverfahren nach gescheiterten Kaufangeboten

Die Familie Iff befindet sich seit Jahren im Rechtsstreit. Ausgelöst hat diese Auseinander­setzung der Gemeinderat von Bettingen, der nach gescheiterten Kaufangeboten – die gemäss Roland Iff alle viel zu tief angesetzt waren – ein Enteignungsverfahren anstrengte, dieses aber später wieder aufgegeben hat. Weder für den Parzellenkauf noch für das Enteignungsver­fahren gab es einen politischen Auftrag, zum Beispiel von der Gemeindeversammlung. Auch hatte damals keine Notwendigkeit eines Parzellenkaufs für ein neues Schulhaus bestanden, denn die Schule von Bettingen gehört immer noch dem Kanton.

Das Bauernhaus von Bettingen ist stark baufällig. Doch der Besitzer kann es nicht einfach renovieren, da Denkmalschutz und Denkmalpflege bei der Sanierung mitreden. Zudem befindet sich das Gebäude in einer Zone, in der nur Gebäude mit öffentlicher Nutzung gestattet sind. Iff verfügt über zu wenig Kleingeld, sodass er auf Einnahmen nach der Renovation angewiesen ist. Nach wie vor ist offen, was mit dem Haus geschieht.

Das Bauernhaus wurde 1553/54 aus Eiche gebaut, hat einen Stall, eine Heubühne und ein Wohnhaus. Seit 1969 ist es unbewohnt.