Falsche Polizistin erbeutet 20'000

Die Rentnerin habe am Freitag einen Anruf erhalten, bei dem sie vor Kriminellen in der Gegend gewarnt worden sei. Die Frau am anderen Ende des Apparats gab sich als Polizistin aus. Die Rentnerin bezog in der Folge auf der Bank 20'000.-- Franken und übergab das Geld auf Anweisung der angeblichen Polizistin an einem vereinbarten Ort in Pratteln an einen unbekannten Mann.