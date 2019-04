Einigung für Sanierung des Birs-Kraftwerks Obermatt

Birs soll Aue selber machen

Konkret sollen so genannte «Initialisierungsmassnahmen» der Birs ermöglichen, selber mit Hochwassern das Ufer zu erodieren. Dass das klappt, hatte die EBL per Gutachten abklären lassen. Bei einer ungenügenden Entwicklung der Aue muss die EBL nachbessern.

Weiter gehört zu den per Einigung unterschriebenen Massnahmen auch der Bau eines Lachs-tauglichen Schlitzpasses im Industriekanal zum Kraftwerk Obermatt. Im Hinblick auf das Programm Lachs 2020 muss auf Geheiss des Bundes die Birs im ganzen Kantonsgebiet für diesen Langdistanz-Wanderfisch passierbar gemacht werden. Da im Industriekanal meist mehr Strömung herrscht als in der Restwasserstrecke, geht man davon aus, dass der Lachs dereinst dort aufsteigen wird. Sollten dann doch sehr viele Lachse in der Restwasserstrecke aufsteigen und dort am für sie unpassierbaren heutigen Borstenpass anstehen, muss auch dieser nachgerüstet werden.

Baubeginn voraussichtlich 2020

Hat der Kanton formell grünes Licht gegeben zur Obermatt-Sanierung, wird die EBL die Baupläne ausarbeiten und dem Bund vorlegen. Bagger dürfen erst auffahren, wenn der Bund seine Kostengutsprache erteilt hat. Dies dürfte wohl erst im kommenden Jahr der Fall sein.

2006 technisch saniert, produziert das 1965 erstellte Kraftwerk Obermatt aktuell mit 360 kW Leistung rund zwei Millionen kWh Strom im Jahr. Im Zuge der Sanierung werden jetzt die zwei alten Turbinen durch eine neue ersetzt, also eine neue Kraftwerkzentrale gebaut. Diese soll künftig rund 400 kW leisten.