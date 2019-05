Eine Vision wird Realität

Unterstützung vom Bund

Am Anfang war es nur eine Idee: Inspiriert vom österreichischen Beispiel des Forums Stadtpark in Graz, wollte Messerli einen Ort schaffen, an dem Künstler sich ihre Strukturen selber geben. Der Zufall wollte es, dass genau in diesem Zeitraum die Diskussionen um den Abriss des Post­gebäudes laut wurden. Messerli war entsetzt von den Plänen, das 1891 vom Bundeshausarchitekten Hans Wilhelm Auer errich­tete Bauwerk abzubrechen. So beschloss er, seine Vision eines autonomen Kulturhauses als Alternative zur staatlichen Kulturförderung einzureichen. Obwohl sein Vorhaben vonseiten des Kantons anfangs eher belächelt wurde, überzeugte er den damaligen Bundespräsidenten Hans Hürlimann, und so geschah es, dass der Bundesrat dem Projekt seinen ersten finanziellen Zuschuss gewährte.

Im Jahr 1979 entschied sich Messerli als 28-Jähriger, mit seinen Kollegen Niggi Lehmann, Christian Schweizer und Peter Jakob die alte Post zu kaufen. «Wir haben das Haus gerettet», sagt Messerli stolz. Seit je sind es dieselben vier Aktionäre, die ihr ganzes Herzblut in die Verwirklichung eines Kulturzentrums inmitten des Baselbiets gesteckt haben. Eine völlig neue Szene zog in Liestal ein.

Von den basel-städtischen Kulturmachern wurden die damals als Exoten angesehenen Herren ignoriert. Ein Kulturzentrum auf dem Land nahm niemand ernst. Das Grundkonzept, ein Haus mit verschiedenen Kulturangeboten zu erschaffen, blieb über die Jahre stabil. Ein Bücherladen, ein Kino, ein Restaurant und Café, diverse Künstlerateliers, die Kunsthalle, ein Jugendsozialdienst und sogar eine Moschee bestehen unter demselben Dach in der fast gleichen Zusammensetzung wie seit dem ersten Tag.

Traditionelle Mittel

Der mittlerweile 68-jährige Messerli und aktive Pensionär räumt ein: «Mit dem Älterwerden hat sich das Programm des Palazzo geändert.» Wo früher lautstarke Punkkonzerte stattfanden, betreibt das Palazzo heute Kleinkunst. Diese Anpassung führt dazu, dass auch das Publikum altert. Jugendliche werden nicht mehr direkt, sondern nur über die Kooperation mit Schulen angesprochen.