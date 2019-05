Einbrecher sorgt für riesige Überschwemmung

Während zweier Einbrüche kam es am Sonntag in Weil am Rhein zu Vandalismus. In einem der beiden Fälle wurde eine Wohnung überflutet. In einem anderen Fall wütete eine Gruppe Jugendlicher in einer Firma.

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung in der Oberen Schanzstrasse in Friedlingen ein. Nach dem Aufhebeln der Wohnungstür wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Im Anschluss wurde der Ablauf der Dusche verstopft und das Wasser aufgedreht. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20'000 Euro. Zur Beseitigung des Wassers musste die Feuerwehr eingesetzt werden.