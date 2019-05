Ein neues Hotel der Überraschung

Als der ­grosse deutsche Autoreiseveranstalter «Spar mit! Reisen» ein Grundstück in Rheinfelden ­kaufte, bestand zunächst nur die Absicht, den Sitz an den Gerstenweg 5 zu verlegen. Aber statt eine Firmenzentrale zu bauen, entsteht jetzt unter dem Namen G5 – in Anlehnung an die Adresse – das aussergewöhnlichste Gebäude der Region weitum.