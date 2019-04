Ein Wahrzeichen für Münchenstein

Das Areal Spenglerpark soll in einigen Jahren von einem hundert Meter hohen Hochhaus geprägt sein. Seit heute läuft in der Gemeinde Münchenstein das Quartierplanverfahren für den markanten Ergänzungsbau. An einer Medienkonferenz stellten Architekt Harry Gugger, die CSA Real Estate Switzerland (CSA RES) als Besitzerin und die Gemeinde Münchenstein das Projekt vor.