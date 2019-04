Ein «Volgs-Fescht» für Oltingen

Ein kleinerer Umbau wäre auch jetzt wieder angebracht, um den Ansprüchen von Volg an seine ­Filialen gerecht zu werden. Wenn das «Volgs-Fescht» genügend Gewinn abwirft, liegt ein solcher vielleicht drin.

Auch dem Gemeindepräsidenten Stefan Eschbach liegt die Erhaltung des Dorfladens am Herzen. «Der Laden ist sehr wichtig für Oltingen. Umso mehr, weil wir keine Post mehr im Dorf haben», sagt Eschbach. Auch Beizen sind in der Oberbaselbieter Gemeinde nur spärlich gesät.

Keine vollendeten Tatsachen

In die Volg-Filiale ist auch ein kleines Café integriert. «Dieses bildet einen wichtigen Treffpunkt für die Dorfbevölkerung», sagt der Gemeindepräsident. ­Gerade auch für Handwerker, die in der Znünipause einen Kaffee trinken und ein Sandwich essen wollen, sei der Volg noch die einzige Option.

Eschbach betont, dass der Gemeinderat eine enge Zusammenarbeit mit dem «Konsi» pflege. «Wenn wir einen Apéro oder sonst einen Anlass organisieren, beziehen wir die Produkte stets vom Dorfladen.» Auch wenn dieser vergleichsweise etwas teurer sei, würde sich das durchaus ­lohnen. Denn der Laden nimmt Ware, die nicht gebraucht wurde, wieder zurück, und die Verkäuferinnen seien stets sehr hilfsbereit.

Dem Vorstand der Konsum­genossenschaft ist es laut Irene Gysin wichtig, die Leute in der Gemeinde frühzeitig darüber zu informieren, dass es dem Laden nicht mehr so gut geht wie auch schon. So könne die Bevölkerung noch reagieren und werde nicht vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Taktik scheint sich bereits bewährt zu haben: «In den vergangenen Tagen kamen offenbar schon wieder mehr Kunden», sagt Gysin.

Volgs-Fescht mit Grill, Salat, ­Kuchenbuffet und verschiedenen Attraktionen, Samstag, 4. Mai, ab 17.30 Uhr, Turnhalle Oltingen.