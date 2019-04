Ein Berg, um den sich Legenden ranken

Die Frau am Bach will vergangenen Freitag aber niemand gesehen haben. Und Reto Marti, der Baselbieter Kantonsarchäologe, lacht. Er hält es für unmöglich, dass Attila tatsächlich hier be­graben liegt. Spätestens 1950, als Wissenschaftler den Hügel bis auf den Grund aufgeschnitten und untersucht haben, wären die Spuren Attilas ans Tageslicht gekommen, so Marti.

Dennoch: Die Sage hält sich hartnäckig. Die Sondiergrabung sei nun doch schon über 50 Jahre her, mahnen Skeptiker; heute würde man vielleicht auf andere Fundstücke stossen. 2001 wurde durch Zufall in Augusta Raurica – nur 15 Kilometer Luftlinie ­entfernt – der inzwischen welt­berühmte Menora-Ring gefunden. Er zeigt eine Darstellung des ­siebenarmigen Leuchters aus dem Jerusalemer Tempel. Laut der Sage soll Attila mit eben­diesem Schatz durch das Oberbaselbiet gereist sein, als er plötzlich verstarb und daraufhin in einem goldenen Sarg begraben wurde. Die Skeptiker hoben den Mahnfinger: also doch!

Tafel mit QR-Code

Die Archäologie Baselland bleibt aber bei ihrer Position: kein Attila weit und breit. Seit diesem Monat gibt zudem eine neue Infotafel am Fusse des ­Büchels Auskunft über die Geschichte. Es ist die erste Tafel, die mit einem QR-Code versehen ist, wie die Fachstelle gestern mitteilte. Wer den Code mit dem Handy scannt, wird auf eine Internetseite geleitet, die mit zusätzlichen Informationen und einer 3-D-Rekonstruktion aus­geschmückt ist.

Durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse und deren Kommunikation werden die Sagen immer mehr ins Reich der Fantasie verbannt. Der Büchel wird auf diese Weise zwar entzaubert. Doch spannend bleibt der Hügel allemal, handelt es sich doch um ein einzigartiges Zeugnis aus der Frühzeit des Burgenbaus.

Vorläufer der Felsburgen

Um sich vor Angriffen besser schützen zu können, wurden im 10. Jahrhundert Festungen auf künstlichen Hügeln gebaut. Der Büchel ist also von Hand auf­geschüttet. Um den Berg zu verfestigen, hatten ihn die Erbauer zusätzlich mit einem Holzgerüst und Lehm verstärkt. Erst später kam es in Mode, die Burgen auf Felsvorsprüngen zu errichten.