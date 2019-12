Ein Adventskalender wird zum Dorftreff

Der örtliche Frauenverein rief diesen Kalender ins Leben. Vor ungefähr drei Jahren habe ein Hölsteiner Bürger im Aargau etwas Vergleichbares entdeckt. Umgehend habe er diese Idee ins Dorf getragen, erzählt die Frauenverein-Präsidentin Sara Hofer. «Wir waren gleich Feuer und Flamme für diesen Vorschlag.» In einer Einwohnerratssitzung sei der Gedanke anschliessend verfeinert und umgesetzt worden.

Im Dezember 2017 stand das Adventshaus dann zum ersten Mal an seinem Platz. Vor dem Schulhaus und direkt neben dem Hölsteiner Weihnachtsbaum. Dies ist der zentrale Treffpunkt der Gemeinde. Jeden Abend stehen rund zwanzig Menschen – notabene von jung bis alt – um das beschauliche Holzhaus herum und geniessen die friedliche Atmosphäre.

Am ersten Tag organisierte die Gemeinde das Törchen gleich selbst. Zu diesem Anlass fand auch ein kleines Eröffnungskonzert statt. An diesem Abend und am 6. Dezember – an dem der Santichlaus zugegen war – seien sogar noch mehr Leute anwesend gewesen als sonst, sagt Sara Hofer sehr zufrieden und stolz.

Die einzelnen Fensterchen werden von verschiedenen Gemeinschaften dekoriert. Neben Schulen, Kindergärten oder Spielgruppen haben beispielsweise auch der Seniorenverein, Spitex und der Tschopp A+B, aber auch ganz viele private Familien dazu beigetragen, dass an jedem Tag ein fantasievoll geschmücktes Fenster geöffnet werden kann.

«Die Dekorateure sind in ihrer Bastelkunst komplett frei. Der Frauenverein macht gar keine Vorgaben», sagt Hofer. Ab Oktober hatten sie zwei Monate Zeit, die jeweiligen Boxen weihnachtlich zu gestalten.

Täglich von 18 bis 19.30 Uhr kann man den «Kalender» bewundern. «Das Beisammensein ist wunderschön», sagt Sara Hofer schliesslich. Nicht alle, aber viele der Fensterbastler bieten neben ihrem gestalteten Törchen zusätzlich noch einen Umtrunk an. Auch hier zeigt sich die Gemeinde wieder typisch «Hölschte»: Jeder Besucher nimmt sein ganz eigenes Glas mit, um den Abend mit den Kollegen gemütlich ausklingen zu lassen.