Duell um den letzten Gemeinderatssitz

Zwei Sitze waren im Gemeinderat von Muttenz frei geworden, nachdem Kathrin Schweizer (SP) in die Regierung gewählt worden war und auch der langjährige Gemeindepräsident Peter Vogt (CVP) seinen Rücktritt eingereicht hatte. Einen der beiden Sitze holte sich am 23. Juni anlässlich des ersten Wahlgangs die Freisinnige Ursula Rutishauser. Um den zweiten Sitz streiten sich nun der Sozialdemokrat Yves Laukemann und der Christdemokrat Thomas Schaub. Gewählt wird am 25. August.