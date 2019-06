Die Unbeugsame

Ihre stahlblauen Augen strahlen. Aufrecht steht Erna Hammel hinter dem Tresen und lacht in die Kamera. Eine alte Kasse erinnert an Zeiten, in denen das Restaurant Eintracht in Nunningen der Treffpunkt im kleinen Dorf war.

Sie wollte 60 Jahre lang wirten. Geschafft hat sie 59 davon. 59 Jahre, in denen die heute 85-jährige Frau tagtäglich für ihre Gäste da war. Stets mit einem Lächeln auf den Lippen und einem schlagfertigen Spruch in der Hinterhand.

Dafür wurde sie nun vom solothurnischen Gastronomieverband mit einer Auszeichnung geehrt. «Wenn jemand alles nachholen wollte, was sie gearbeitet hat, dann bräuchte er dafür drei Leben», sagt ihr Sohn Andreas Hammel.

Das fehlende eine Jahr bis zum Jubiläum musste die Wirtin unfreiwillig abbrechen: Während der Operation, bei der man ihr einen Herzschrittmacher einsetzte, erlitt sie einen Schlaganfall. «Zum Glück war nur das Kleinhirn betroffen», sagt sie. Hammels versteht es, jeder noch so aussichtslos erscheinenden Situation eine positive Seite abzugewinnen.