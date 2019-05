«Die Treppen erinnern an Harry Potters Zauberschule»

Auch Sabine Baumann aus Basel ist von dem Gebäude ganz angetan. «Das Gefühl, wenn man drin ist, die Aussicht ganz oben und die Kantine finde ich toll», sagt sie, die früher selber einmal an der FHNW gearbeitet hat. «Ich habe den Eindruck, dass alles näher zusammen ist, sodass mehr Austausch stattfinden kann.»

«Man möchte am liebsten noch einmal studieren»

Die 22-jährige Anna Scherer, die selber an der FHNW in Brugg studiert, kam, um sich selbst ein Bild zu machen. «Ich habe den Bau bisher nur auf Fotos gesehen und finde ihn innen sehr eindrücklich. Die Treppe erinnert mich an Hogwarts, die Zauberschule von Harry Potter. Das finde ich cool.»

Auf einer der Sitzgelegenheiten in der Eingangshalle hat sich die 87-jährige Isabelle Zwicky aus Therwil niedergelassen, um sich etwas auszuruhen. «Beeindruckend, schön – man möchte am liebsten noch einmal studieren», bringt sie es auf den Punkt.

Auch Remo Gazzi wäre hier gerne nochmals Student. «Ich komme interessehalber schauen, weil ich gerade auf der anderen Seite bei der Valora arbeite. Ich finde den Bau gigantisch.» Das Gebäude sehe auch von weitem schön aus und bringe Leben in die Strasse. «Für einen Arbeitgeber, wie wir es sind, ist das eine Gelegenheit, um junge Mitarbeiter zu finden.» Auch der Supermarkt, der sich im Campusgebäude befindet, sowie die Kantine kommen dem 45-jährigen Zeininger entgegen. «Die haben da etwas Grossartiges hingestellt.»

Drachenschleim undElefantenzahnpasta

Im FHNW-Campus Muttenz, der bereits im vergangenen Herbst eröffnet worden ist, arbeiten, studieren und forschen rund 3700 Studieren­de sowie 800 Mitarbeitende. Fünf der insgesamt neun Hochschulen der FHNW sind im neuen Campus vertreten.

Die Fachhochschule wartete am Samstag mit einem reichhaltigen Programm auf, um ihr neustes und grösstes Gebäude der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mehr als hundert Attraktionen für Gross und Klein hatten diefünf ansässigen Hochschulen des Campus Muttenzvorbereitet und lockten damit etliche Besucher in denOpen Campus.

Interessierte erhielten Einblick in die Welt der Technik, Architektur, Pädagogik und sozialen Arbeit. Publikumsmagnet waren die Lifesciences-Experimente in den oberen Stockwerken. So konnten Experimentierfreudige beispielsweise mit einem Endoskop aus einer Peperoni einen im 3-D-Drucker hergestellten Chip herausoperieren.