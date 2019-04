Die Schweizer Hunde waren geschickter als die deutschen

Ein tierischer Event, an dem nicht nur der tierische Ernst zählt. Die Kontrahenten gehen freundschaftlich miteinander um. Die Leute sollen eine gute Show sehen. «Wir wollen dem breiten Publikum diesen Hundesport näherbringen und vielleicht jemanden, der einen Hund hat, motivieren, auch etwas mit ihm zu machen», erklärte Veranstalter Martin Thalmann. Hunde wollen beschäftigt werden.

Mit dem deutschen Team erstmals am Start war Verena Pufal. Dass es mit dem Sieg nicht klappte, sei zweitrangig. In erster Linie wollte sie Spass haben. «Es war spannend, hat gekribbelt, ein Megapublikum, das toll mitgeht», schilderte Pufal ihre Eindrücke der Champdog Games, «für mich war das etwas ganz Neues, so ganz anders als die üblichen Turniere».

Es dominierten die Border Collies und die Shetland Sheepdogs. «Hirtenhunde», erklärte Thalmann, «sie sind sehr gut zu trainieren und haben grossen Spass an dieser Sportart.» Dominant war auch der Frauenanteil in diesem Teamwettbewerb. 14 von 20 Hunden hörten auf eine weibliche Stimme. Das habe eigentlich nur einen Grund, sagte Thalmann: «An den Qualifikationsmeetings waren auch viele Männer zugegen, aber die Frauen waren einfach stärker.»

Laut war es in der Halle. Einige Hunde konnten es kaum erwarten, bis sie endlich loslegen durften. «Das ist wie bei den Menschen, es gibt verschiedene Charaktere», so Thalmann , «es gibt solche, die brennen wirklich auf ihren Einsatz.» Vergleichbar mit einem Fussballer, der vor dem Spiel voller Adrenalin ist. Der Hund wolle raus, beginne zu bellen, was ein gutes Zeichen sein könne. «Eine gesunde Motivation ist natürlich gut.» Der Hund dürfe nur nicht überdrehen, «sonst kannst du ihn nicht mehr kontrollieren, wenn du ihn führen solltest».

Rollstühle auf Rasen

Zwischen den Prüfungen überbrückten mehrere Showacts die Umbauphasen. Es tanzten die Tremendos. Tierische Witze riss das Komikerduo Ridiculum: «Treffen sich zwei Jäger – beide tot.» Debi Kiener, die gemeinsam mit Lukas Grüninger den Anlass moderierte, schrieb den Text des Hits «Walking On Sunshine» von Katrina & The Waves um und sang «Champdog Show-Games».