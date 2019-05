Die Heilsarmee macht Platz für eine mögliche Überbauung

Nach 133 Jahren schliesst die christliche Organisation im Sommer 2020 also ihr Korps an prominenter Lage gegenüber dem Bären-Center. Interessant ist jedoch auch der zweite Teil, in dem von Arealentwicklung die Rede ist. Denn von einer «kompletten Neuüberbauung» auf dem «gesamten Areal rund um das Korps Birsfelden», wie die Heilsarmee schreibt, war der Öffentlichkeit bisher noch nichts bekannt.

Pläne für ganzes Geviert

Die Idee reift offenbar schon mehrere Jahre. Bereits Ende 2015 sei die Heilsarmee von der Firma Losinger Marazzi angefragt worden, ob sie bei einer geplanten Überbauung mitmachen wolle. Damals sagte sie ab. Sie wollte weder mitmachen, noch ihre Liegenschaft verkaufen. Zwei Jahre später kommt es zu einer erneuten Sitzung. Dieses Mal ist auch der Birsfelder Gemeindepräsident mit von der Partie.

«Ich kann nicht viel dazu sagen. Die Gemeinde hat damit erst am Rande zu tun. Es ist ein privates Projekt», hält sich Gemeindepräsident Christof Hiltmann bedeckt. Klar wird jedoch, dass tatsächlich in grösseren Dimensionen gedacht wird, die das gesamte Geviert und mehrere Liegenschaftsbesitzer involvieren. «Das ginge dann in Richtung Quartierplan. Deshalb wurde die Gemeinde angefragt, ob wir grundsätzlich etwas gegen die Idee hätten», sagt Hiltman.

Noch nicht kommunikationsreif

Die Gemeinde hat kein Veto eingelegt: «Wir haben bestätigt, dass wir in diesem Perimeter gerne Hand bieten, weil es insbesondere an der Hauptstrasse und im Innenhof sicher bessere Lösungen gibt als den Status quo. Wir haben aber noch keine Entscheide getroffen.» Die Gemeinde erhalte viele solcher Anfragen. Die wenigsten davon würden sich konkretisieren.

«Wir sind wirklich erst ganz am Anfang», bestätigt Daniel Baumann von der Firma Losinger Marazzi. «Das Ganze ist noch nicht kommunikationsreif. Wir haben noch nichts, dass man vorzeigen könnte.»

Kein einfacher Entscheid

«Es klang konkret, aber es wurde auch klar, dass noch einige Hürden genommen werden müssen», sagt Thomas Bösch, Divisionschef Region Mitte bei der Heilsarmee. Die Heilsarmee ­wolle keine dieser Hürden sein. Deshalb überlegte man sich, trotzdem an der Arealentwicklung teilzunehmen. Man ging über die Bücher. Fünf bis sechsMillionen Franken, schätzte man, würde ein Neubau die Heilsarmee kosten, vier bis sechs Jahre Bauzeit, ein Umzug in einen Übergangsstandort und ein sehr grosser Aufwand, um die grössere Liegenschaft mit neuen Angeboten und Leben zu füllen.