Die FDP holt sich einen zweiten Gemeinderatssitz in Muttenz

Samuel Mathys wiederum kann mit seinem Abschneiden zufrieden sein, denn er hat keinerlei Wahlwerbung für sich gemacht. «Viele Leute haben offenbar Bedarf an einem Kandidaten, der wie ich die Sache in den Vordergrund stellt, statt Partikularinteressen zu verfolgen», so der Jurist und Pflegefachmann. Im zweiten Wahlgang, der am 25. August stattfindet, will der Parteilose dennoch nicht mehr antreten.

SVP muss entscheiden

Dieser zweite Wahlgang dürfte zu einem Rennen zwischen SP-Kandidat Yves Laukemann und Thomas Schaub von der CVP werden. Die besseren Karten hat, angesichts seines Vorsprungs im ersten Wahlgang, wohl Laukemann. Dieser äussert sich «sehr optimistisch» über seine Wahlchancen. Entscheidend dürfte sein, ob sich David Buess von der SVP zugunsten von Schaub zurückzieht. Nur in diesem Fall kann sich Schaub gewisse Hoffnungen machen, Laukemann noch zu überholen.

Ob er nochmals antrete oder sich zurückziehe, könne er derzeit nicht sagen, meint David Buess. «Wir müssen das zuerst im Vorstand diskutieren, und auch ich muss mir einige Gedanken machen.» Davon, dass er der falsche Kandidat für die SVP sei, will Buess allerdings nichts wissen. «Ich bin gut verankert in der Gemeinde.»