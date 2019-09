Der Tomatenguru aus Breitenbach

Mittlerweile sind wir bei einem Strauch mit länglichen, roten Tomaten angekommen. «Ich hab sie roter Afghan getauft», sagt Andres Sprecher mit schelmischem Grinsen. «Die hab ich von Vreni Frauenfelder, der Gründerin der Afghanistanhilfe, bekommen. Sie brachte mir drei verschiedene Samentypen aus der Region Kunduz mit – zwei waren uninteressant, die hier mit ihren wunderbaren trockensüssen Früchten aber sind richtig toll.»

Eigene Namen geben

Viele der Tomatensorten «organisiert» sich der 73-Jährige selber, wenn er auf Reisen geht. «Aus Burma habe ich eine Sorte, die ich nicht kannte, aus dem Hotelgarten mitgenommen. Ich habe aber auch viele liebe Leute, die mich beliefern. Erst kürzlich erhielt ich den Anruf einer Bekannten, die in ihren Ferien in Spanien eine spezielle Sorte entdeckte und mich fragte, ob sie diese mitbringen soll.»

Ein Drittel der 1400 Samen stammt aus Russland und der Ukraine. «Sibirien ist ein sehr gutes Tomatenanbaugebiet.» Auch aus dem Osten, aus Rumänien, stammt Rompel, eine gelborange aromatische robuste Pelati mit grossem Ertrag. «Die Marktfrau kannte den Namen der Sorte nicht, also musste ich ihr selbst einen geben. Rompel – Rom(anian) Pel(ati).» Den Liebesäpfeln eigene Namen zu geben, darauf sei er gar nicht so «scharf», sagt Andres Sprecher. «Zu Beginn ist das noch lustig, aber nach einer gewissen Zeit wird es dann kompliziert.»

Jede Tomate eine Geschichte

Zwischenzeitlich sind wir mit den unterschiedlichsten Sorten am Esstisch angekommen. Die roten, gelben, grünen und orangenfarbenen Tomaten werden in Stücke geschnitten, Geschichten über sie erzählt und probiert. Nebenher macht sich Andres Sprecher ans Sammeln der Samen. In Bechern lässt er sie zwei bis drei Tage stehen, dann werden sie geputzt und getrocknet und schliesslich in Papiersäckchen verpackt. Darin sind sie fünf Jahre haltbar, im Tiefkühler bei minus 18 Grad sogar Jahrzehnte.

Wer kommenden Frühling (Aussaat Mitte März) Tomaten anpflanzen möchte, bekommt hier die wichtigsten Tipps vom «Tomatenguru»: Beim Säen die Samen nur circa 5 Millimeter tief in die Erde stecken. Sind die primären Blätter da, können die Pflanzen pikiert und einzeln so tief in Töpfe gesteckt werden, dass die Wurzel mit Humus bedeckt ist. Nie auf die Pflanze giessen. Mehr als drei Stunden Blattnasszeit löst Fäule aus. Und zum Genuss zu Hause: Tomaten nie im Kühlschrank aufbewahren. Dort verlieren sie an Geschmack.

www.tomandi.ch