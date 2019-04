Das blaue Bähnli ist zurück im Leimental

Am Dienstag wurde ein Motorwagen Nr. 12, ABe 4/4, der Birsigtalbahn zurück ins Leimental geführt. Das Fahrzeug war zwischen 1966 und 1984 zwischen Basel Heuwaage und Rodersdorf im Einsatz. Ein Kranwagen hat den 27 Tonnen schwere Tramwagen in Rodersdorf auf das Geleise gehoben. Anschliessend wurde das blaue Bähnli in eine sogenannte Remise geschoben. In dieser soll ein Museum mit verschiedenen ehemaligen Fahrzeugen der Birsigtalbahn entstehen. Hinter der Rückführung steht der Verein Pro Birsigthalbahn, der auch das Museum betreiben will.