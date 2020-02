Das Fricktal feiert den Brexit

Eine Fahne kann eine Meinungsäusserung sein, ein Statement sozusagen für oder gegen etwas. Wer die Schweizer Fahne hisst, outet sich als Patriot, eine Berner oder Bündner Fahne in einem hiesigen Garten besagt, dass der Besitzer in seinem Herzen immer noch Berner oder Bündner geblieben ist, auch wenn er seit Jahrzehnten in der Region wohnt. Ja, und wer die FCB-Fahne raushängt, zeigt damit, dass die Muttenzerkurve seine zweite Heimat ist und dass er mit Zürcher Fussball gar nichts am Hut hat.