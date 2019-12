Das Dreimäderlhaus

Kalbsnieren. Was für eine Überraschung. Ein beinahe verschwundenes Relikt der unter Beschuss geratenen Fleischeslust ziert die Tagesmenükarte des Gasthauses zur Sonne in Aesch. Der Entscheid ist rasch gefallen: Her mit den Nieren. Spätestens nach dem ersten Bissen steht fest: Es war ein weiser Entscheid. Die Nieren, schön rosa gebraten, an einer sämigen Senfsauce, begleitet von einer knusprigen Rösti, lassen keine Wünsche offen.