Breitensport gewinnt, Kunstrasenfeld wächst

Der einstige Gemeindepräsident, der seine selbst auferlegte Politikabstinenz nach 16 Jahren brach, um sich für Jugend, Sport und die Vergrösserung eines Fussballfeldes einzusetzen, fand derart klare Worte, dass seine Stimme bebte und ihm die Versammlung Applaus zollte. Doch dazu später.

Sportverrückte Gemeinde

Sissach ist eine sportverrückte Gemeinde, um die 1000 Sportlerinnen und Sportler nutzen das Sportgelände Tannenbrunn regelmässig. Auf diesem befindet sich ein Kunstrasenfeld, 92 mal 56 Meter gross, allwettertauglich, beliebt – und alt. Es ist abgenutzt, seine Kunststoffhalme abgerieben und das Kunststoffgranulat ökologisch nicht mehr vertretbar. Darüber ist man sich in Sissach einig. Also beantragte der Gemeinderat einen Kredit über 640000 Franken. Der beinhaltet Rückbau und Entsorgung des ­abgewetzten Kunststoffs, dessen granulatfreien Ersatz, eine Beregnungsanlage sowie eine Erneuerung der Beleuchtungsanlage.

Damit begnügt sich die Sportlergilde allerdings nicht. Es bildete sich das Komitee Pro Breitensport, das das Vorhaben des Gemeinderats als Minimalvariante kritisierte und der Gemeindeversammlung einen Änderungsantrag vorlegte. Der sieht eine ­Erweiterung des Spielfelds vor.

Eigennützige Mobilisierung?

Nicht nur das: Das Komitee mobilisierte dermassen viele junge, kräftige Männer, dass Gemeindepräsident Peter Buser eingangs die Reihen abschritt, um die vielen neuen Gesichter aus der Nähe zu betrachten. Diese Mobilisierung ist eine zweischneidige Klinge: Einerseits ­attestiert man den «Jungen» kollektives und ebenso lobenswertes Engagement, andererseits wirft man ihnen vor, ihre Anliegen aus Eigennutz und gegen alle Widerstände durchzuboxen, sich sonst aber keinen Deut um die Belange der Gemeinde zu scheren.

Vom «Selbstbedienungsladen Sissach» war in der Folge die Rede, von Zwängerei und einer Luxusvariante, der Verschleuderung von Geld und drohender Verschuldung. Und spätestens an diesem Dienstag hat es Greta Thunberg auch nach Sissach ­geschafft. Sonst wäre der Abrieb des Kunstrasenfeldes, Kunststoffgranulat in der Umwelt und Mikroplastik im Abwasser kaum derart breit diskutiert worden.