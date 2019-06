Blutige Attacke: Hund dreht durch und verletzt Frau und Kind schwer

Laut Polizeisprecher Adrian Gaugler konnte das Kind das ­Spital bereits wieder verlassen. Dessen Tante befindet sich aber nach wie vor in stationärer Behandlung. Karin Riekmann weiss nichts Genaueres über den Zustand der Frau, die sie vorher nicht gekannt hat: «Wir werden sie morgen im Spital besuchen.»

Ein Wiederholungstäter?

Was mit dem Hund geschehen ist, weiss Riekmann nicht. «Es hoffen einfach alle im Dorf, dass er nie mehr zurückkommt.» Kantonstierarzt Thomas Bürge sei zwar über den Vorfall in Tenniken informiert worden, allerdings nur über einen Hundebiss. Von einem Rega-Einsatz ist ihm nichts bekannt. «Der Hund wurde nach dem Angriff vorübergehend in eine Stätte gebracht, in der man mit solchen Tieren umzugehen weiss», sagt Bürge.

In einem solchen Fall untersuche das Veterinäramt als Erstes den Sachverhalt, um zu beurteilen, ob es sich um einen unglücklichen Zufall oder um tiefere Aggressionen handelt. Daraufhin werden Sofortmassnahmen ergriffen, beispielsweise wird das Tier temporär beschlagnahmt, oder dem Halter werden Auflagen gemacht.

Anschliessend erfolgt eine vertiefte Untersuchung, die eine verhältnismässige Massnahme zum Ziel hat. Hier wird zwischen dem Schutz der Öffentlichkeit einerseits und dem Wohl des Hundes andererseits abgewogen. Diese Massnahmen können im extremsten Fall eine Einschläferung des Tieres zur Folge haben.

Im Falle des Hundes von Tenniken dauerte die temporäre Beschlagnahmung laut Bürge nur bis am Montag: «Der Hund wurde unter Auflagen wieder an den Tierhalter zurückgegeben.»

Im Oberbaselbieter Dorf heisst es, dass es sich bei dem Hund um einen Wiederholungstäter handle. Schon zweimal habe er einen anderen Hund gebissen. In einem Fall soll sogar Anzeige erstattet worden sein.

Ersthelferin Riekmann kennt den Hund nicht gut: «Wenn ich die Halterin mit ihm beim Spazieren sehe, führt sie ihn stets an der Leine. Ich weiss nicht, warum er ausgetickt ist.»

Strafverfahren wird geprüft

Welche Konsequenzen der Vorfall für die Tenniker Hundehalterin haben wird, ist noch unklar. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft prüft, ein Strafverfahren zu eröffnen.

Dass die Polizei den Vorfall nicht kommuniziert hat, begründet Sprecher Gaugler damit, dass bei jedem Ereignis eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und dem Schutz der involvierten Personen durchgeführt werde. «In diesem Fall überwog nach unserer Einschätzung der persönlichkeitsrechtliche Schutz der beteiligten Personen», teilt Gaugler der BaZ mit.

Was Karin Riekmann derzeit am meisten beschäftigt, ist das Gerede im Dorf. «Es ist zum Davonlaufen, was alles für Gerüchte kursieren.» Die vier Helfer gingen derzeit nur sehr ungern auf die Strasse, weil sie nicht ständig belagert und ausgequetscht werden wollen. «Wir müssen das alles auch zuerst verarbeiten.»