Birsfelden bleibt nicht ganz fasnachtsfrei

Zu 100 Prozent war die Fasnacht nicht aus Birsfelden (Blätzbums) zu vertreiben. An der Hardstrasse hatten sich ein paar Geschäfte in Fasnachtsbeizli verwandelt. Nicht ohne Publikum, dafür mit Grill. Eine Gugge zog tonlos mit hängenden Köpfen und Trompeten unmaskiert, jedoch kostümiert, die Hauptstrasse entlang. Im Grünbereich des Zentrums stiessen ein paar Männer und Frauen mit Dosenbier und Weisswein an.