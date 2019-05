Bierstände säumen den Wanderweg

Bald gibt es Arbeit für Angelina und Rolf Recher. Kurz nach zehn Uhr treffen die ersten Bierwanderer ein. Der steile Weg vom Bahnhof zum ersten Bierstand hat offensichtlich durstig gemacht. Man prostet sich zu und trinkt das ARA in grossen Schlucken. «Noch einmal voll machen, bitte», meint ein junger Biertrinker. Zwei 20-Liter-Fässer liegen unter dem Zapfhahn bereit, wie Rolf Recher schmunzelnd erklärt. «Aber wir haben noch genügend Reserven.»

Die Idee für die erste Baselbieter Bierwanderung entstand am letzten Dorffest von Lausen, im August 2018, als das Wetter zwar schön, aber nicht so durstig war und reichlich Bier in den Fässern übrig blieb. «Bevor es verdirbt, wollten wir es noch ausschenken», sagte Niklaus Niederhauser von der Firma Chuchichäschtli.ch aus Brunnen (SZ), die den Anlass organisiert hat.

Sechs-Kilometer-Route

Bald sind weitere Bierwanderer auf der rund sechs Kilometer langen Route zu sichten. Der ausgeschilderte Weg führt wieder hinunter zur Bahnlinie und auf der anderen Seite hoch zum Schützenhaus, wo gerade scharf geschossen wird. Danach geht die Bierwanderung oberhalb des Dorfrandes weiter bis zum Ziel bei der Mehrzweckhalle.

Auf der Route hat es insgesamt sechs Bierstände. Die Besucherinnen und Besucher geniessen – neben dem erwähnten ARA – weitere regionale Gerstensäfte der Blauen Ente aus Muttenz, der Brau Bandi aus Therwil, der Brauerei NordSud aus Rheinfelden und von den Beer Guerrillas aus Pratteln. Dazu kommt die Gastbrauerei Bartis aus dem Unterwallis.

Während viele Bierwanderer noch unterwegs sind, warten unten am Bahnhof weitere auf den Startschuss – einige von ihnen trinken sich bereits mit Quöllfrisch in Stimmung. Auf der Bierwanderung können sie noch bis zu 14 Biere degustieren. Neben Verpflegung und einem Bierglas sind im Fixpreis an jedem der sechs Stände zweimal 1,5 Deziliter Bier inbegriffen – gegen Aufpreis gibt es natürlich mehr zu trinken. Und zur Abrundung wird am Ziel noch ein Glas des Lieblingsbiers serviert.