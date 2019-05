Betrunkene beisst Polizisten

Als die 31-jährige Frau durch den Rettungsdienst untersucht wurde, fing sie an ihre Helfer zu beleidigen. Auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle habe sie mehrfach einen der Beamten zu beissen versucht und sich sehr uneinsichtig gezeigt.

Ein Alkoholtest ergab später einen Wert von etwa 1,5 Promille. Auch ihr 28-jähriger Begleiter zeigte sich über die nötige Hilfe wenig erfreut und schlug gegen einen der Streifenwagen. Da er sich nicht beruhigen liess, durfte er die Nacht bei der Polizei verbringen.

Nun wird gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. Den Mann erwarten unter anderem die Kosten für die Übernachtung bei der Polizei.

Angreifer überwältigt

In der Nacht zuvor spielten sich in Weil am Rhein ähnlich unschöne Szenen ab. Gegen 2 Uhr Morgens sei es in einem Bistro in Friedlingen zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei habe ein Mann leichte Gesichtsverletzungen erlitten.

Laut Polizei haben sich die ersten Ermittlungen schwierig gestaltet, da die anwesenden Personen nicht aussagen wollten. Insbesondere liessen sich zwei Männer nicht beruhigen und gingen auf die Polizisten los. Sie mussten schliesslich überwältigt werden. Die Polizisten wurden dabei, gemäss Medienmitteilung, aufs Übelste beleidigt.

Ermittelt wird nun wegen der vorherigen Körperverletzung und wegen Widerstandes und Angriffs auf Polizeibeamte. Bei den Tätern handelt es sich um einen 51-Jährigen und einen 20-Jährigen.