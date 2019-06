Baselbieter Gewurstel im Umgang mit Drohnen

Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 500 Gramm dürfen in Röschenz nur mit einer Bewilligung in die Luft steigen. Denn im Nachbardorf Dittingen liegt ein Flugplatz. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) ist da deutlich: In einem Radius von fünf Kilometern rund um eine Piste ist das Fliegen mit solchen Geräten grundsätzlich verboten.