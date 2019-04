Bankräuber erbeutet mehrere 1000 Franken

Ein bewaffneter Räuber hat am Montag kurz vor halb zwölf Uhr eine Kantonalbank-Filiale in Oberdorf überfallen. Der Maskierte flüchtete mit mehreren tausend Franken Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und setzte eine Belohnung von 5000 Franken aus.