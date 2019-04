Bankomat-Banditen: Suche läuft in drei Ländern

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Weil am Rhein gesprengt und sind in einem weissen Pkw geflüchtet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise! Kurz nach 01:30 Uhr waren Anwohner der Colmarer Strasse in Friedlingen durch Explosionsgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Augenzeugen berichteten von mehreren Personen und einem weissen Fahrzeug auf der Strasse. Ein freistehender Geldautomat war von den Unbekannten zerstört worden.